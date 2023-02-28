جثة على الشاطئ.. وهذه تفاصيل المأساة في إيطاليا

الوكيل الإخباري- في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد جثة أحد المهاجرين مغطاة وممددة على الشاطئ في مشهد مأساوي بعد أن تحطم قارب يحمل مهاجرين قرب السواحل الإيطالية.



وقضى نحو 62 مهاجرًا بينهم 14 طفلاً نحبهم إثر غرق المركب التي كانت تقلهم في أجواء عاصفة قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، وذلك بعد ارتطامه في الصخور.



ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيطالية ولم تتمكن السلطات الإيطالية من انتشال إلا 28 جثة فقط، فيما جرفت التيارات البحرية 3 جثث أخرى بعيدًا عن المركب الذي كان يقل من 150 إلى 250 شخصًا كان يأملون بالهرب من الحروب والمجاعات نحو مأوى أكثر أمانًا ورفاهية.



وأوضحت فرق الاغاثة أنها تمكنت من إنقاذ نحو 40 شخصًا من المهاجرين، فيما تتواصل الجهود لانتشال المزيد من الجثث على الرغم من صعوبة البحث في ظل الأجواء العاصفة التي تشهدها المنطقة.

اضافة اعلان

سبق