السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 11:45 ص

جثة مجهولة في نهر النيل تثير الرعب في مصر

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الوكيل الإخباري - تعمل الأجهزة الأمنية في مصر على قدم وساق من أجل كشف غموض العثور على جثة شاب غريق، مجهول الهوية، عُثر عليه بكامل ملابسه في مياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة المصرية، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب الغريق.

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كما قررت النيابة العامة المصرية أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات لدى مصلحة الأمن العام وتصوير الجثة وتعميمها على أقسام الشرطة للبحث عن مواصفاته في محاضر التغيب، في محاولة للتعرف عليه، تمهيدا لاستدعاء أفراد أسرته وسماع أقوالهم حول الواقعة.

 

البيان

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