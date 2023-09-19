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الثلاثاء، 19-09-2023 10:33 ص

جريمة بشعة في إسطنبول .. قتل زوجته أمام أطفالها وغادر بيده سكين - فيديو

رجل-يقتل-زوجته-أمام-أطفالها-في-اسطنبول-1-696x438


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قتل رجل تركي لزوجته أمام أطفاله، بمنطقة اسنيورت في مدينة إسطنبول.

وأظهر الفيديو الرجل بعدما هرب من مكان الحادث، وفي يده السكين التي استخدمها في جريمته وهي مليئة بالدماء، وملابسه ملطخة باللون الأحمر وسط صراخ الأهالي، الذين تجمعوا.

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ووصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وحملت جثة السيدة وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها ومعرفة ملابسات الحادث.

 

 

 

تركيا الأن 

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