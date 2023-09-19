جريمة بشعة في إسطنبول .. قتل زوجته أمام أطفالها وغادر بيده سكين - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قتل رجل تركي لزوجته أمام أطفاله، بمنطقة اسنيورت في مدينة إسطنبول.



وأظهر الفيديو الرجل بعدما هرب من مكان الحادث، وفي يده السكين التي استخدمها في جريمته وهي مليئة بالدماء، وملابسه ملطخة باللون الأحمر وسط صراخ الأهالي، الذين تجمعوا.

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ووصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وحملت جثة السيدة وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها ومعرفة ملابسات الحادث.

#تركيا pic.twitter.com/ES5arPVLb4 فيديو اتنشر قبل قليل لمواطن تركي قتل زوجته أمام أطفاله وخرج من مكان الحادث وفي يده سكين الجريمة بمنطقة اسنيورت في اسطنبول .. لا حول ولا قوة الا بالله #تركيا_الان September 18, 2023

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