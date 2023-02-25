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السبت، 25-02-2023 04:21 م

جريمة بشعة في دولة عربيّة... طعن صديقه ورمى جثته في النهر

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الوكيل الإخباري-في جريمة بشعة تكشفت تفاصيلها حديثا، أقدم شاب سوري على قتل صديقه بالسلاح الأبيض، بسبب خلافات مالية بينهما.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "عثر أهالي على جثة متحللة تعود لشخص من جرمانا، ملقية منذ فترة طويلة في مجرى نهر بردى فرع تورا بالربوة بدمشق".


وأضاف أنه "ألقي القبض على القاتل، وهو أحد أصدقائه، واعترف بأن بينهما مشاكل مالية وأقدم على طعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات في منطقة الرقبة حتى فارق الحياة".

وتابع أنه بعد ارتكاب الجريمة "ألقى القاتل الجثة وأداة الجريمة بمجرى النهر".

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