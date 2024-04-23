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الثلاثاء، 23-04-2024 09:21 ص

جريمة بشعة في مصر.. شطر طفلا نصفين بالطول وسرق عينه

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الوكيل الإخباري - تم الكشف عن تفاصيل مروعة لجريمة صادمة وقعت في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بمصر، حيث فقد فتى يبلغ من العمر 15 عامًا حياته على يد جاره .

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وقد أظهرت التحقيقات أن الحادثة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا بالعثور على جثة الفتى داخل شقة سكنية، حيث كانت الجثة تحمل آثار جروح طعن وذبح.


وفي تصريحات لوسائل الإعلام، كشفت شقيقة الفتى الضحية عن تفاصيل مروعة، مؤكدة أن المتهم قام بخطف شقيقها قبل ثلاثة أيام وقام بقتله وسرقة أعضائه البشرية. وعند العثور على جثته، كانت مقسمة نصفين بشكل طولي مع اختفاء بعض الأعضاء مثل العينين، مما يشير إلى وحشية الجريمة.


وأضافت أن الفتى أحمد (الضحية) كان ابنًا لها وليس أخًا، وأن الجار كان يعطي أخيها أموالًا ويستدرجه بها، وعندما بحثوا عنه وجدوا المتهم يطمئنهم بأنه سيجده، حتى اشتمت سيدة من الجيران رائحة كريهة تنبعث من شقته، وعثرت على جثة أحمد بحالة مأساوية.


تم تحديد المتهم وضبطه بعد جهود تحري وتحقيق مكثفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت النيابة العامة المصرية حبسه احتياطيًا لمدة 4 أيام.

 

لبنان 24

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