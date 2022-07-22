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الجمعة، 22-07-2022 10:20 ص

جريمة بشعة .. قتل شاب ضربا حتى الموت في لبنان

لبنان ٤


الوكيل الإخباري - قُتل فتى سوري في جنوب لبنان على يد مواطنٍ لبناني و3 من أبنائه بعد تعرضه لاعتداء وحشي في منطقة الصرفند.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الفتى السوري (14 عاماً) وقع ضحية جريمة قتل في محلة عين القنطرة - الصرفند الجنوبية حيث تعرض للضرب من قبل 4 مواطنين في لبنان، وتوفي الفتى السوري متأثراً بإصاباته البليغة في مستشفى الراعي.


تبلّغت القوى الأمنية بالحادثة من قبل إدارة المستشفى، وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم استدعاء أحد الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير طبي ثبّت سبب الوفاة نتيجة النزيف الدماغي، وقد ورد في محضر القوى الأمنية وجود العديد من الكدمات في الوجه والرأس ومختلف أنحاء الجسم وصولاً إلى الذراعين واليدين.


وعقب ذلك، تم تسليم جثّة "المقتول" لشقيقه الذي قام بنقلها إلى سوريا لإتمام مراسم الدفن، كما تقدّم شقيقه بدعوى بصفة الادعاء الشخصي ضد المعتدين.
والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

 

البيان


 




 

 


 

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