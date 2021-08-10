جريمة بشعه .. مقتل محام لبناني الأصل على مرأى من عائلته في البرازيل - فيديو

الوكيل الاخباري - تعرّض رجل لبناني الأصل، يبلغ من العمر 47 عاما، مساء يوم السبت الماضي، للقتل علنًا أمام المارة في أحد شوارع سان باولو بالبرازيل.

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ورصدت كاميرات المراقبة المرورية لحظة وقوع الجريمة، وكيف لقي اللبناني حتفه، وهو محام دولي في البرازيل وإسبانيا، ويدعى دانيال مراد مجذوب، لأبوين مهاجرين من البقاع اللبنانية، وفقا لما نقلته مجلة "إيستو وي" البرازيلية.







وأظهرت لقطات الفيديو شجارا وقع بين الضحية ورجل آخر في سيارة كانت مجاورة لسيارة مراد على الطريق، حيث تقدم دانيال نحوها ويبدو أنهما تبادلا عبارات، وعاد الضحية باتجاه سيارته لكنه لم يستطع مواصلة السير، بعد أن تلقى رصاصة على مستوى الظهر اخترقت صدره مباشرة إلى القلب ليقع أرضا أمام مرأى عائلته (زوجته وأطفاله الثلاثة) والمارة.







المصدر : سبوتنك