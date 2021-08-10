الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

توجه حكومي للتسهيل على القطاع الاقتصادي

عالم شهير يحذر من الوباء العالمي القادم

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري

254 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

حادثتان مفجعتان تشعلان مواقع التواصل خلال أقل من 24 ساعة

العثور على جثة أربعيني في محل تنجيد بعمان

الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

وفاة الفنان المصري عبد الله الشرقاوي- صورة

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل السعودية

تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

الثلاثاء، 10-08-2021 01:35 م

جريمة بشعه .. مقتل محام لبناني الأصل على مرأى من عائلته في البرازيل - فيديو

3OGF8bW_3Dc


الوكيل الاخباري - تعرّض رجل لبناني الأصل، يبلغ من العمر 47 عاما، مساء يوم السبت الماضي، للقتل علنًا أمام المارة في أحد شوارع سان باولو بالبرازيل.

اضافة اعلان


ورصدت كاميرات المراقبة المرورية لحظة وقوع الجريمة، وكيف لقي اللبناني حتفه، وهو محام دولي في البرازيل وإسبانيا، ويدعى دانيال مراد مجذوب، لأبوين مهاجرين من البقاع اللبنانية، وفقا لما نقلته مجلة "إيستو وي" البرازيلية. 

 



وأظهرت لقطات الفيديو شجارا وقع بين الضحية ورجل آخر في سيارة كانت مجاورة لسيارة مراد على الطريق، حيث تقدم دانيال نحوها ويبدو أنهما تبادلا عبارات، وعاد الضحية باتجاه سيارته لكنه لم يستطع مواصلة السير، بعد أن تلقى رصاصة على مستوى الظهر اخترقت صدره مباشرة إلى القلب ليقع أرضا أمام مرأى عائلته (زوجته وأطفاله الثلاثة) والمارة.


 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
610dd2ed4236044050189bc6

وفاة أردنية وابنتيها في حادث سير بالسعودية

جريمة-تعبيرية-800x549

مغربي يقتل أمه خنقا بسلك التلفزيون

صين

وفاة 8 أشخاص إثر انقلاب قارب في الصين

6111c4214236040621660236

مصر .. حقيقة العثور على جثة طفلة دُفنت حية قبل 9 أعوام

999e5bf3e247cb923ea52a26ac04e04f

وفاة وافد مصري في الأغوار الجنوبية

الامن

القبض على شخصين اعتديا على مهندس بواسطة أداة حادة

أخبار متعلقة
55e18ac2c461888c128b457d

تايلاند.. اتهام رجلا بقتل سيدة سويسرية في بوكيت

1838439

القبض على المتهمين بقتل'نجلاء' داخل عيادة طبيب عيون في مصر - صورة

4-37

عراقي يرتكب مجزرة عائلية.. والسبب نخلة

luis-tosta-mezdyn98la8-unsplash_0

بالفيديو.. اللحظات الأولى لجريمة قتل صادمة خلال حفل زفاف في لبنان !

483_BulletJPG_-_CrQu65_RT480x360-_OS418x273-_RD418x273-

مصر.. مقتل خمسيني بأكثر من 60 رصاصة على خلفية ثأر مضى عليه 35 عاما