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الخميس، 10-03-2022 10:53 ص

جريمة تهز الشارع الكويتي.. ابنتان تذبحان أمهما بسكين

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الوكيل الإخباري - بعد أسبوع على جريمة العارضية، أقدمت فتاتان على قتل والدتهما طعنا وفصل رأسها عن جسدها، في واقعة هزت الشارع الكويتي. 

ووفقا لصحيفة "الراي" المحلية، الفتاتان من  فئة غير محددي الجنسية، وقد حصلت الجريمة في منطقة الدوحة  إثر خلافات أفضت إلى مشاجرة داخل منزل الأسرة.

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وسارع رجال الأمن والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية لمعاينة مكان وقوع الجريمة، بعد بلاغ تلقوه الأربعاء، ووجدوا أن الأم مقتولة ورأسها مفصول عن جسدها وموضوع داخل كيس، في محاولة للتخلص منه. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه تم توقيف الفتاتين المتهمتين داخل المنزل، واعترفتا بارتكاب الجريمة بعد خلافات تطورت إلى مشاجرة.

 

وضبطت العناصر الأمنية السكين المستخدم في الواقعة، وأحيلت المتهمتين إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيق معهما.

 

لبنان 24

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