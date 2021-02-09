جريمة تهز العراق.. أب يشنق أطفاله الثلاثة - صورة

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، عن "جريمة" قيام أب بشنق أطفاله الثلاثة بسبب "خلافات عائلية" مع زوجته.

اضافة اعلان



وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "الشرطة تمكنت من اعتقال رب أسرة قتل ثلاثة من أطفاله شنقا بعد هروبه من منزله إثر عملية مطاردة استمرت لأكثر من ساعة، واعترف بجريمته وتعاطيه للمخدرات".



وأضاف، أن "الجانبي تحدث عن خنق أولاده الثلاثة القاصرين شنقا حتى الموت وأعمارهم بين الـ5 - 9 سنوات".





الأب الذي قتل أطفاله



وأمس الأول توفيت امرأة في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، متأثرة بإصابة تعرضت لها إثر قيام زوجها برميها من مركبة خلال سيرها بسرعة كبيرة.



وتكثر في العراق حالات العنف الأسري التي ازدادت مع بدء إجراءات الحجر المنزل بسبب فيروس كورونا.



وانتشرت في الأشهر الأخيرة أعمال عنف أسري كبيرة، مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، في ظل مساعي نشطاء في المجتمع المدني لدفع مجلس النواب لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري.





المصدر : روسيا اليوم



