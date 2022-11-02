جريمة تهز العراق.. قتلت زوجها وأحرقت جثته داخل الحمام

الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة محافظة أربيل بكردستان العراق، القبض على (د.غ) بتهمة قتل زوجها المدعو (احمد جواد) وحرق جثته داخل حمام بيته.
وقال المقدم هوكر عزيز، المتحدث باسم شرطة أربيل إن تحقيقات الشرطة أظهرت أن المجني عليه البالغ من العمر 43 عاما، ويعمل موظفا لدى وزارة الثقافة، قد تم قتله بآلة حادة قبل إحراق جثته.
وأكدت الزوجة أنها قتلت زوجها بمطرقة كبيرة هوت بها على راسه أثناء النوم مرات عدة، وسحبت جثته إلى الحمام وسكبت عليها مادة الكيروسين "المازوت" وتركتها تحترق تماما، ثم غادرت المنزل مع طفليها، وتوجهت إلى السوق. بعد ساعات، عادت إلى البيت وصارت تصرخ في الحي زاعمة أن زوجها احترق في الحمام.
وأوضح المتحدث باسم شرطة أربيل ان أوراق المتهمة ستحال بعد استكمال التحقيقات القانونية إلى القضاء لمحاكمتها بتهمة القتل العمد.
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