جريمة تهز المفرق .. أب يرمي ابنه بالرصاص

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن شخص تعرض للإصابة بعيار ناري وحالته العامة سيئة.

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وفي تفاصيل الحادثة ، فقد وقعت الجريمة في إحدى مناطق البادية الشمالية بمحافظة المفرق، حيث أقدم شخص على إطلاق النار على ابنه متسبّبا بإصابته وفق المصدر.



وبين ، أن التحقيق في القضية قاد إلى أن خلافات قائمة بين الوالد والابن دفعت الاول لإطلاق النار على الابن، فيما جرى إلقاء القبض على الوالد والسلاح الناري الذي استخدمه.



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