الأحد 13-11-2022
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الأحد، 13-11-2022 06:39 ص

جريمة تهز سوريا.. والسبب قطاف الزيتون!

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الوكيل الاخباري - في جريمة تقشعر لها الأبدان، أقدم سوري على قتل شقيقه وزوجته وولدي شقيقه وإصابة ابنة شقيقه، وإطلاق النار على نفسه بسبب خلافات عائلية، في مدينة طرطوس الساحلية، كما ورد في بيان لوزارة الداخلية السورية.

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البيان جاء فيه: "ورد إخبار لشرطة ناحية خربة المعزة بطرطوس حول حصول إطلاق نار بأحد الطرقات في قرية منية يحمور ووقوع وفيات وإصابات."

تعليقات رواد المنصات الاجتماعية السورية تركزت على استهجان كيف يقترف شخص جريمة إبادة لأسرة شقيقه لمجرد خلاف مادي، مطالبة بإنزال أقسى العقوبات بحق المجرم .


تفاصيل الجريمة
قالت وزارة الداخلية السورية: "على الفور توجهت دوريات من ناحية خربة المعزة ومنطقة طرطوس والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث وبالتحقيق الأولي تبين إقدام شخص على إطلاق النار على كل من شقيقه  وزوجة شقيقه وأبناء شقيقه ما أدى إلى وفاتهم وإصابة نور الهدى ومن ثم أطلق النار على نفسه، وذلك بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول قطاف محصول الزيتون."


وختم البيان: "تم إسعاف كل من مطلق النار وابنة شقيقه ، ونقل المتوفين إلى مشفى الباسل بطرطوس، التحقيقات ما زالت مستمرة".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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