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الأربعاء، 02-02-2022 10:53 ص

جريمة تهز لبنان .. ضحيتها طبيب أسنان - صورة

doctor


الوكيل الإخباري - عثر على طبيب أسنان لبناني، في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة داخل عيادته، في منطقة البقاع الأوسط، وهو مصاب بطعنات عدة.

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وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني اللبناني على نقل جثة الطبيب إيلي جاسر المقتول إلى مستشفى في زحلة.

 

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكد مصدر يوم "الثلاثاء" على طعن طبيب الأسنان، إيلي جاسر، عدة طعنات بآلة حادة داخل عيادته في بلدة أبلح البقاعية، مما أدى إلى مقتله على الفور.

 

وتابع المصدر بعد التحقيق الأولي، تبين أن الدافع هو اعتراض العسكري الموقوف على نتيجة علاج خطيبته من قبل الطبيب، والتي بقيت تشعر بآلام في اسنانها بعد العلاج.

 

وأوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن اللبناني "س.ف" الذي طعن طبيب الأسنان إيلي جاسر طعنات عدة داخل عيادته في أبلح مما أدى إلى مقتله.

 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور الطبيب الشاب مرفقة بتعليقات منددة بالجريمة التي هزت المجتمع اللبناني، كما فجعت مدينة زحلة البقاعية بنبأ وفاة طبيب الأسنان.

 





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