السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 10:07 ص

جريمة تهز مصر..أم تقتل أطفالها الثلاثة بطريقة مأساوية

ط


الوكيل الإخباري - أقدمت أم على قتل أبنائها الثلاثة، صباح أمس الجمعة بقرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان في مصر.

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واستيقظ أهالي قرية في صعيد مصر على جريمة بشعة تمثلت في إقدام ربه منزل على قتل أبنائها الثلاثة خنقاً، بسبب مرورها بظروف نفسية سيئة.


ووقعت الجريمة في قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، جنوبي مصر. 


وكشفت وسائل إعلام مصرية أن السيدة أم لأربع أبناء معروف عنها في القرية أنها مريضة نفسية وزوجها يعمل في القاهرة ويعود إلى المنزل كل عدة أشهر.

وقتلت الأم أطفالها وكانت جالسه بجوارهم تردد "مكنش قصدي أقتلهم (لم أقصد)".


فيما تمكن الطفل الرابع من الهرب من المنزل عندما رأى أمه تخنق أشقاءه الثلاثة ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

 

البيان


 




 

 


 

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