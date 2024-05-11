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السبت، 11-05-2024 08:58 ص

جريمة عائلية.. أمريكية تقتل زوجها وشقيقتها

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الوكيل الإخباري - أطلقت امرأة أميركية النار على زوجها وشقيقتها فقتلتهما، قبل أن يصفّيها شقيقها في تبادل لإطلاق النار معها.

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وحسب شرطة ولاية كنتاكي فإن أنجيلا جوسر (56 عاما) قادت سيارتها إلى منزل شقيقها يوم الجمعة 3 أيار في جيمستاون وهي تحمل مسدسا واقتحمت المنزل بالقوة. وكان شقيقها، داريل ويلسون (58 عاما) في المنزل في ذلك الوقت، الذي كان لديه مسدس أيضا.

 

وقالت الشرطة الامريكية إن الشقيقين دخلا في تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتل جوسر، مبينة أن ويلسون نقل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته.

وعندما قُقد الإتصال بـ"ويلسون"، وصلت السلطات إلى المنزل الواقع في مقاطعة راسل، توصلوا إلى اكتشاف مروع، حيث عثر عليها عناصر الشرطة وهي جالسة بمقعد السائق في سيارة مصابة بطلق ناري في الرأس.

وقالت الشرطة الامريكية إنها تعتقد أنه قبل الحادث الذي وقع في منزل شقيقها، التقت جوسر بجنيفر ويلسون وأطلقت النار عليها عدة مرات من مقعد الركاب في السيارة، مما أدى إلى مقتلها.

 

روسيا اليوم 

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