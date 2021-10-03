الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

توجيهات ملكية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لعُمان

قطر تطلب من الصين بناء 4 ناقلات للغاز

طرح عطاء إنشاء مركز صحي العرين الأولي بعمان

المعايطة: الحكومة ستتعامل بحيادية مع مخرجات اللجنة الملكية

بلدية المفرق تستعد لفصل الشتاء

الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس للتشاور

مساد: اليرموك تعول على طاقاتها الشابة لتعزيز ريادتها

إعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية

قطر تطلب من الصين بناء 4 ناقلات للغاز

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

الأحد، 03-10-2021 08:13 م

جريمة غامضة أمام مقهى في برلين

ررربر


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن رجلا قُتل بعد إطلاق أعيرة نارية عليه في ظروف غامضة أمام مقهى بالعاصمة برلين.

وأوضحت الشرطة الالمانية اليوم الأحد أن الجاني لاذ بالفرار في وقت متأخر من مساء أمس السبت بعد القيام بجريمته وأنه يتم البحث عنه من قبل الشرطة الجنائية الالمانية .

اضافة اعلان


وذكرت الشرطة الالمانية أنه ربما تكون "خلافات شخصية" هي الدافع وراء الجريمة، مضيفة أنه يجري التحقيق في الجريمة حاليا واستجواب الشهود.


وتابعت الشرطة الالمانية أنه تمت مصادرة صور وتسجيلات فيديو من موقع الحادث.


وبحسب ما توصلت إليه الشرطة الالمانية حتى الآن، يبدو أن الجاني أطلق النار على الرجل /42 عاما/ عدة مرات.


ومن جانبه أعلن الادعاء العام ببرلين أنه تبين من تشريح الجثة أن الرجل "لقى حتفه متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه".

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020212122632744653351

وفاة اثر حادث انقلاب صهريج للباطون الجاهز في محافظة اربد

download (2)

سوريا.. أطلق النار على زوجته لرفضها الذهاب مع والدته لحفل زفاف

istockphoto-1147779582-612x612

مصر.. الكشف عن لغز مقتل عروس ليلة الزفاف.. الجاني هو العريس - صور

الامن

زوج يقتل زوجته بالعاصمة عمان

61593f4a4236044217580154

مصر..أوهمت زوجها أنها حامل وخطفت رضيعا من مستشفى

1-600

ممرضة يابانية تعترف بقتل مرضاها لسبب غريب - صورة