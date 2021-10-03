جريمة غامضة أمام مقهى في برلين

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن رجلا قُتل بعد إطلاق أعيرة نارية عليه في ظروف غامضة أمام مقهى بالعاصمة برلين.



وأوضحت الشرطة الالمانية اليوم الأحد أن الجاني لاذ بالفرار في وقت متأخر من مساء أمس السبت بعد القيام بجريمته وأنه يتم البحث عنه من قبل الشرطة الجنائية الالمانية .

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وذكرت الشرطة الالمانية أنه ربما تكون "خلافات شخصية" هي الدافع وراء الجريمة، مضيفة أنه يجري التحقيق في الجريمة حاليا واستجواب الشهود.



وتابعت الشرطة الالمانية أنه تمت مصادرة صور وتسجيلات فيديو من موقع الحادث.



وبحسب ما توصلت إليه الشرطة الالمانية حتى الآن، يبدو أن الجاني أطلق النار على الرجل /42 عاما/ عدة مرات.



ومن جانبه أعلن الادعاء العام ببرلين أنه تبين من تشريح الجثة أن الرجل "لقى حتفه متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه".

المصدر - البيان