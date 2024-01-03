جريمة غامضة بالقاهرة.. العثور على جثتي طبيب وزوجته بشقتهما

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة المعصرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة جريمة غامضة، حيث عثرت أجهزة الأمن المصري على جثتي طبيب وزوجته مقتولين في شقتهما.



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وتلقت السلطات المصرية بلاغا من جيران الطبيب بانبعاث رائحة كريهة من شقة الطبيب وعدم وجود أحد داخلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، واقتحمت الشقة لتعثر على جثتي الطبيب وزوجته مقتولين وملقيان داخلها.

وعاينت أجهزة الأمن المصري الشقة لمعرفة ظروف الجريمة وملابساتها وكيفية دخول الجناه ودوافعهم، كما تم استجواب شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الواقعة ومعرفة آخر من تردد على الضحايا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق حيث كلفت أجهزة الأمن المصري بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

لبنان 24

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