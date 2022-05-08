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الأحد، 08-05-2022 01:30 م

جريمة غامضة.. مقتل رجل ستيني خنقا في مصر

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الوكيل الإخباري - تكثف أجهز الأمن المصرية جهودها من أجل فك شيفرة مقتل ميكانيكي خنقاً وهو في العقد السادس من عمره.

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ويجري ضباط الإدارة العامة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة ميكانيكي داخل الشقة محل سكنه بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، ومن خلال فحص علاقات المجني عليه ومعرفة وجود خلافات سابقة من عدمه، وكذا التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح العثور على الجثة لمعرفة المترددين على المجني عليه وتحديد هوية القاتل وتتبع خط سيره وضبطه.

 

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه غير متزوج ويقيم بمفرده داخل الشقة محل العثور على جثته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

البيان 

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