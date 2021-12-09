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الخميس، 09-12-2021 08:49 ص

جريمة في الهند.. صبي يقطع رأس شقيقته الحامل بمساعدة والدته ويلتقط معها صور سيلفي

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الوكيل الإخباري - أقدم مراهق هندي على قطع رأس شقيقته بوحشية وبدم بارد بمساعدة والدته ولم يكتف بذلك، بل التقط صورة "سيلفي" مع رأس أخته بعد فصله عن جسدها.

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وذكرت الشرطة أنه تم القبض على الصبي ووالدته واعترفا بالجريمة.
وأفاد تقرير بأن صبيا قطع رأس امرأة حامل تبلغ من العمر 19 عاما بمساعدة والدته يوم الأحد بعد أن تزوجت من رجل دون موافقة عائلتها في منطقة أورانغاباد في ولاية ماهاراشترا.


وبحسب وكالة الأنباء "ANI" قيل إن الأم البالغة من العمر 38 عاما وابنها البالغ من العمر 18 عاما عرضا رأس المرأة على الجيران.


وأشارت الشرطة إلى أنهما التقطا صور سيلفي مع رأس المرأة التي تزوجت قبل نحو ستة أشهر دون موافقة العائلة.


وذكرت الشرطة أن الأم وابنها توجها إلى منزل الضحية بحجة المصالحة معها، مشيرة إلى أن زوج المغدور بها غادر الغرفة حتى يتسنى لزوجته وشقيقها وأمها التحدث على انفراد.


وأضافت أن الضحية وعندما ذهبت إلى المطبخ لتحضير الشاي، باغتها شقيقها الذي كان يحمل سلاحا حادا، من الخلف وذبحها.


وأوضحت الشرطة أن الزوج وعند اكتشافه للأمر فر من المنزل خوفا من تعرضه للذبح أيضا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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