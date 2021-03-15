جريمة في عجلون .. طعن عمه ونفسه

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن شاب عشريني أقدم على طعن عمه بأداة حادة وضرب شقيقه الأصغر إثر خلافات عائلية بينهم في منطقة كفرنجة في محافظة عجلون، ظهر اليوم الإثنين وبعدها قام بطعن نفسه.



ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أنه تم إسعاف الشاب وعمه إلى مستشفى ايمان وحالة أحدهما سيئة ، والآخر متوسطة وقيد العلاج.

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