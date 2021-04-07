الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

الأمانة تغلق 11 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

البلبيسي : المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض

نقيب الفنانين لـ الوكيل : 15 فنانا أردنيا مصابون بكورونا

لجنة التربية النيابية تؤكد أهمية التعليم المدمج

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع 29

شكوى من انقطاع المياه عن جبل الجوفة بعمان

تطعيم مسجلي منصة تلقي اللقاح خلال أسبوع

عاجل

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الأربعاء، 07-04-2021 01:15 م

جريمة قتل بشعة في تكساس بطلها شقيقان.. والضحية أسرة بأكملها! - صورة

download


الوكيل الاخباري - أقدم شقيقان على قتل 4 من أفراد عائلتهم في تكساس قبل أن ينتحرا، في جريمة ارتكباها تنفيذا لاتفاق عقداه، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وتم اكتشاف الجثث، يوم الاثنين، من جانب شرطة مدينة آلن بعد تلقيها بلاغا من أقارب ساورتهم مخاوف بعد نشر أحد الأشقاء رسالة وداع عبر إنستغرام، غير أن الحادثة حصلت على الأرجح مساء السبت وفق السلطات.

وأوضح فرحان توحيد، البالغ من العمر 19 عاما، في رسالته أنه عقد اتفاقا مع شقيقه تنوير توحيد، الذي يكبره بعامين، تبادلا فيه الوعد بـ"الانتحار بعد قتل العائلة برمّتها"، على ما أفاد الناطق باسم شرطة آلن السرجنت جون فيلتي لوسائل إعلام محلية.

اضافة اعلان
 



وجرى التعريف عن الضحايا المتحدرين من بنغلادش، على أنهم الأب توحيد ، وعمره 54 عاما، والأم إيرين البالغة من العمر 56 عاما، والجدة ألطف النسا (77 عاما) والشقيقة التوأم لفرحان، فربين توحيد (19 عاما).

وكان الشقيقان يعانيان اضطرابات نفسية منذ سنوات، وفق ما أوضح فرحان توحيد في رسالته التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".

 وقد عانى فرحان نفسه الاكتئاب منذ سنوات التعليم في المرحلة المتوسطة، كما تدهورت حالته أخيرا رغم المساعدة المقدمة من العائلة، وفقا لفرانس برس.

وروى طالب المعلوماتية في جامعة تكساس في أوستن أنه طُرد من مسكنه الطالبي في الأشهر الماضية بعدما قال إنه يعتزم قتل عائلته.

 ولدى عودته إلى آلن بضاحية دالاس الشمالية، وجد شقيقه تنوير في حالة "اكتئاب وقلق اجتماعي".


وقرر الشقيقان أخيرا قتل العائلة برمّتها قبل الانتحار.

وكان تنوير توحيد اشترى مؤخرا سلاحا بصورة قانونية، وفق الشرطة.

وسخر في رسالته من التدابير الرامية لضبط عمليات بيع الأسلحة قائلا إنه كذب وأكد عدم معاناته أي اضطرابات نفسية ما سمح له باقتنائه.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صخ

شخص يفرغ ثلاث رصاصات في طليقته أمام طفلتهما في العراق -فيديو

جريمة مصر

جريمة مروعة تهز مصر وأمر فوري بتشريح الجثة

سوريا

مريض كورونا يلقي بنفسه من الطابق الرابع في سوريا

1-1427562

فيديو مروع يهز العراق.. أطلق النار على طليقته بسبب 100 دولار - شاهد

2de195c9-8392-48b7-9b5d-f9ee4c6cacd2_16x9_1200x676

جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها

1048488725_0_0_2000_1082_1000x541_80_0_0_cba24167224e781728c9499fb8d3b845

قطار يصدم سيارة خاصة في مصر ويهشمها تماما - فيديو وصور

أخبار متعلقة
1-1427562

فيديو مروع يهز العراق.. أطلق النار على طليقته بسبب 100 دولار - شاهد

شرطة امريكا

أم تقتل ابنها بطريقة بشعة من أجل المال في أمريكا

2389f6de-b87b-4d3c-a09a-8e745684c782-555x360

حادث مروع في مصر.. فتاة تنتحر بسيارتها لتلحق باسرتها.. فيديو