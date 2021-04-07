جريمة قتل بشعة في تكساس بطلها شقيقان.. والضحية أسرة بأكملها! - صورة

الوكيل الاخباري - أقدم شقيقان على قتل 4 من أفراد عائلتهم في تكساس قبل أن ينتحرا، في جريمة ارتكباها تنفيذا لاتفاق عقداه، على ما أعلنت الشرطة المحلية.



وتم اكتشاف الجثث، يوم الاثنين، من جانب شرطة مدينة آلن بعد تلقيها بلاغا من أقارب ساورتهم مخاوف بعد نشر أحد الأشقاء رسالة وداع عبر إنستغرام، غير أن الحادثة حصلت على الأرجح مساء السبت وفق السلطات.



وأوضح فرحان توحيد، البالغ من العمر 19 عاما، في رسالته أنه عقد اتفاقا مع شقيقه تنوير توحيد، الذي يكبره بعامين، تبادلا فيه الوعد بـ"الانتحار بعد قتل العائلة برمّتها"، على ما أفاد الناطق باسم شرطة آلن السرجنت جون فيلتي لوسائل إعلام محلية.

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Farhan and Tanvir Towhid fatally shot family in Texas before killing themselves, police said - The Washington Post https://t.co/ELVr2Exuxv April 6, 2021



وجرى التعريف عن الضحايا المتحدرين من بنغلادش، على أنهم الأب توحيد ، وعمره 54 عاما، والأم إيرين البالغة من العمر 56 عاما، والجدة ألطف النسا (77 عاما) والشقيقة التوأم لفرحان، فربين توحيد (19 عاما).



وكان الشقيقان يعانيان اضطرابات نفسية منذ سنوات، وفق ما أوضح فرحان توحيد في رسالته التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".



وقد عانى فرحان نفسه الاكتئاب منذ سنوات التعليم في المرحلة المتوسطة، كما تدهورت حالته أخيرا رغم المساعدة المقدمة من العائلة، وفقا لفرانس برس.



وروى طالب المعلوماتية في جامعة تكساس في أوستن أنه طُرد من مسكنه الطالبي في الأشهر الماضية بعدما قال إنه يعتزم قتل عائلته.



ولدى عودته إلى آلن بضاحية دالاس الشمالية، وجد شقيقه تنوير في حالة "اكتئاب وقلق اجتماعي".



وقرر الشقيقان أخيرا قتل العائلة برمّتها قبل الانتحار.



وكان تنوير توحيد اشترى مؤخرا سلاحا بصورة قانونية، وفق الشرطة.



وسخر في رسالته من التدابير الرامية لضبط عمليات بيع الأسلحة قائلا إنه كذب وأكد عدم معاناته أي اضطرابات نفسية ما سمح له باقتنائه.

المصدر : سكاي نيوز