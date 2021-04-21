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الأربعاء، 21-04-2021 12:00 م

جريمة قتل تهز الكويت ... أرداها قتيلة بطعنة واحدة

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الوكيل الإخباري - خلال الساعات الماضية، غدا هاشتاغ #جريمة_صباح_السالم، الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت التي ضجت بجريمة قتل خلفت غضباً واسعاً.

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فقد أعلنت وزارة الداخية في البلاد أن قطاع الأمن الجنائي قبض على مواطن ارتكب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير، حيث أقدم على طعن امرأة على خلفية رفع شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه بالشروع بالقتل.


طعنة في الصدر أردتها قتيلة

 

 وفي تفاصيل بيان الوزارة، تبين أن القاتل خطف مواطنة من مركبتها وذهب بها إلى جهة مجهولة، ثم قام بطعنها طعنة واحدة في صدرها أردتها قتيلة.
وأشار إلى أن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


كما انتشر عبر تويتر مقطع فيديو لامرأة تصرخ وتشرح القصة وتقول إن الجاني أقدم على خطف أختها وابنتها بسبب اقتراب جلسة المحكمة في القضية التي رفعتها ضده، وذلك بعد أن اصطدم بسيارتها وأوقفها عنوة.

بدوره، كشف مصدر أمني أن عمليات الداخلية تلقت بلاغا من إدارة مستشفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث مصابة بطعنة في الصدر لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها، موضحاً أنه وعلى الفور تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة والتي حددت المركبة التي كان يستقلها الجاني وتبين أنها نفس المركبة المسجلة التي اختطفت فيها الضحية فتحركت القوات وقبضت عليه.


إلى ذلك طالب المغردون بإنزال أقسى العقوبات على القاتل ودعم حق المرأة الضحية.


 




 

 


 

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