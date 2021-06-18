جريمة قتل في دار الأوبرا المصرية.. إعلان التحقيق وتفريغ الكاميرات

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر قراره بتكليف إدارة الشؤون القانونية التحقيق في مزاعم قتل قطة اشتُهرت على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير.

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وجاء إعلان صابر إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً جاء فيه: "فاكرين القطة المشهورة اللي تصدرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، وقد إيه كانت طيبة وبتحب الناس وفعلا ماسابتش واحد في المهرجان غير وسلّمت عليه.. القطة دي طيبة جداً واتشهرت، وناس أصبحوا يروحوا مخصوص يلعبوا معاها وجت من كام أسبوع خلفت تلات قطط قمرات جداً وفرحانة بيهم وقاعدة بيهم على جنب والناس بتروح تأكّلها في مكانها".



وأضاف المنشور: "تخيلوا إن إدارة الأوبرا خطّطت لقتل القطة الجميلة دي! استغلوا جوعها وجابوا علبة تونة ووضعوا فيها السم! استغلوا جوعها هي وأولادها ..القطة البريئة وأولادها اتعذبوا عشان إنسان مريض لا يعرف دين ولا إنسانية قرر يسمّمهم تخيلوا!.. طيب إيه وجه الضرر من القطة لإدارة الأوبرا.. اللي أخد القرار ده مينفعش يمسك منصب في أي جهة تابعة لوزارة الثقافة".



وذكرت مصادر من دار الأوبرا أن العاملين باشروا بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة من أجل التوّصل إلى الجاني.

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