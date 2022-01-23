الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 07:39 ص

جريمة قتل مروعة تهز دمشق .. قتلوه وأحرقوا جثته ومنزله

جثه


الوكيل الإخباري - كشف فرع الأمن الجنائي في العاصمة السورية دمشق، ملابسات جريمة قتل مروعة وألقى عناصر الأمن القبض على الجناة.

اضافة اعلان


وقالت الداخلية السورية في منشور لها عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول نشوب حريق ضمن منزل عربي في محلة ساروجة، توجهت على إثره دورية إلى المكان.


وأضافت أنه بالكشف على المنزل تبين أن صاحبه كان يقيم بمفرده فيه وقتل بعدة طعنات، وتم إحراق المنزل بالكامل، وجثته ضمن المنزل، ووجدت خزنة حديدية مقصوصة بواسطة صاروخ جلخ ومحتوياتها مسروقة.


وأوضحت الداخلية السورية أنه من خلال التحري والبحث، تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من معرفة الفاعلين وقام بإلقاء القبض عليهم وعلى المشتركين معهم بالجريمة.


وبالتحقيق مع المقبوض عليهم قالوا إنهم توجهوا إلى منزل المجني عليه وأحضروا معهم عصا، وبقوا في مكان مظلم بجانب المنزل لحين خروج المجني عليه خارج المنزل، فتسلقوا إلى منزله وعثروا فيه على صاروخ جلخ، وأثناء قيامهم بقص الخزنة الحديدية عاد المجني عليه لمنزله فأقدموا على طعنه بسكين عدة طعنات وسرقة محتويات الخزنة، وهي مبلغ مالي وقدره 3 ملايين و200 ألف ليرة سورية، ومسدس حربي نوع "استار"، وجوال وجهاز لكاميرات مراقبة.


وبعد تنفيذ الجريمة قاموا بإضرام النار وإحراق المنزل بالكامل والجثة موجودة فيه.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرطة نجدة (1)

القبض على شخصين اعتديا على موظف توصيل في عمّان

image

عائلة ذهبت لتشييع جنازة فعادت جثثاً هامدة في مصر

IMG_2560

الدفاع المدني: التعامل مع 3898 حالة اسعافية خلال 72 ساعة

2019_11_7_11_2_38_743

مصر..طبيب يذبح زوجته الطبيبة وطفلهما بالسكين

السرعة-الزائدة

ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم على الصحراوي

0L5A1065

إصابة 27 شخصاً بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

أخبار متعلقة
شرطة مصر

مصر.. جريمة مروعة في الفيوم ضحيتها زوجان