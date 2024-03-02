جريمة قتل مروعة في ريف دمشق تتسبب في وفاة أب وابنتيه

الوكيل الإخباري - شهدت ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق جريمة قتل غامضة حيث عثر على ثلاث جثث قتل أصحابها بطلقات نارية.

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وقد أكدت وزارة الداخلية السورية أن شرطة ناحية جديدة عرطوز أعلمت من قبل مشفى جديدة التخصصي بدخول شخص إليها مصاب بطلقتين ناريتين بخاصرته.



وأخبر المصاب وهو طبيب (25 عاما) الشرطة بحصول جريمة في منزله، وتوجهت الدوريات إلى المنزل ووجدت أن الأب (طبيب أسنان) مصاب بطلق ناري بالرأس ومسدسه بجانبه، وابنتيه (23 عاما و13 عاما) قد فارقتا الحياة إثر إصابتهما بطلق ناري.



وتبين أن الأب مصاب بمرض نفسي ويتناول حبوب مهدئة بشكل مستمر، والأم مقيمة خارج المنزل ويوجد خلافات مع زوجها. ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

روسيا اليوم