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الخميس، 06-06-2024 10:44 ص

جريمة مروعة.. امرأتان تصوران تعذيبهما رجلا حتى الموت في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - حكم على امرأتين بالسجن مدى الحياة في مدينة شيفيلد الإنجليزية، بعد تعذيبهما رجلا حتى الموت وتصوير الهجوم السادي .

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وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن زوي رايدر ونيكولا ليثبريدج، نفذتا هجوما مشتركا على ستيفن كوزيزارسكي (60 عاما) في شقته بشيفيلد العام الماضي وتركتاه مصابا.


وتعرض كوزيززارسكي للسرقة من قبل المرأتين وتُرك ينزف وبه 22 إصابة في وجهه ورأسه وجسده، ثم توفي متأثرا بإصاباته بعد يومين.


وحُكم على زوي رايدر ( 36 عاما)، ونيكولا ليثبريدج (45 عاما)، بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 26 سنة، بتهمة "الاعتداء المشترك الشرس والعنيف للغاية" على جارهما، إضافة إلى السجن 13 سنة بتهمة السرقة.


لبنان 24

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