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الثلاثاء، 15-06-2021 01:14 م

جريمة مروعة بجدة ... امرأة تطعن رجلاً في الشارع - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر فيديو في السعودية، يوثق جريمة مروعة لامرأة حاولت قتل رجل في شوارع جدة.

وأظهر فيديو امرأة ترتدي النقاب، بعدما أقدمت على جريمتها، بينما ملقى أمامها في الشارع، رجل غارق بالدماء.

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وبعدما قامت المرأة بفعلتها، قالت "إنها قاتلته"، وأظهرت هويتها أمام كاميرا المراقبة.

وكشفت مصادر سعودية حقيقة الفيديو، وأشارت إلى أنهما مواطنان في الثلاثينات، والجريمة تمت بسبب خلاف عائلي بينهما.

وأكدت المصادر أن الرجل لم يمت، وأنه على قيد الحياة، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها بالرأس، بعد طعن المرأة له.

وباشرت السلطات المختصة في محافظة جدة بالتحقيق في تفاصيل الواقعة .

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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