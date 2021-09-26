جريمة مروعة بمصر: يهشم رأس زوجته ويحرق المنزل لإخفاء فعلته

الوكيل الاخباري - شهدت محافظة الجيزة في مصر، جريمة مروعة، بعدما هشّم عامل رأس زوجته بمطرقة "شاكوش"، وأحرق المنزل لإخفاء أثار الجريمة.



وكان مركز شرطة القناطر قد تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمنزل في قرية المنصورية، ووفاة سيدة.



وأشارت التحقيقات الأولية، سماع الأهالي استغاثة من زوج المتوفاة، وتصاعد أدخنة من المنزل المشتعل، كما وجدوا آثار حريق بالزوج، فقاموا بنقله إلى المستشفى.



وأفادت التحريات، أن الزوج أخبر الجيران أن أسطوانة غاز انفجرت مما أدى لوفاة زوجته، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.

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وتوصلت التحقيقات بعد المعاينة الأولية لجثة الزوجة، عدم إصابتها بأية حروق، ووجود تهشم بالجمجمة، كما عثر على مطرقة بها آثار غسل لمحو بقع دماء.



ووفق الصحيفة المصرية، فقد تم إخضاع الزوج إلى الحراسة في المستشفى الذي يتواجد فيه، فيما أكد شقيقه أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ 18 عاما.



وأمرت النيابة العامة المصرية بتشريح جثة الزوجة، وإجراء المزيد من التحريات في الحادثة

المصدر : سكاي نيوز