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الجمعة، 09-07-2021 09:37 م

جريمة مروعة تهز العراق.. رجل ينحر متسولا (فيديو)

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الوكيل الاخباري - أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان الواقعة بجنوب العراق، اليوم الجمعة، القبض على قاتل بعد أقل من ساعة من ارتكابه الجريمة في المحافظة بحق متسول كبير بالسن.

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وقالت القيادة في بيان إنه "بناء على معلومات وردت إلى عمليات قاطع نجدة ميسان تفيد بوجود مشاجرة في شارع دجلة، توجهت على الفور مفرزة من قسم نجدة ميسان قاطع البلدة إلى محل الحادث ومداهمة مسرح الجريمة واتضح أن هنالك جثة تعود لرجل كبير تعرض للطعن بالسلاح الأبيض (سكين) وتم استحصال المعلومات بالسرعة الممكنة ومطاردة المجرم بين الأزقة والأحياء السكنية، ليتم القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف مالي".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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