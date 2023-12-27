جريمة مروعة تهزّ العراق… فتاة تحرق خطيبها في السيارة - فيديو

الوكيل الإخباري - قامت فتاة من مدينة الديوانية في العراق ، بقتل خطيبها حرقاً بطريقة مروعة.

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وروى الشاب الذي رقد في المستشفى عدة أيام تفاصيل الحادثة قبل وفاته، وقال إنّ خطيبته أخبرته أنها تريد الخروج لتناول الطعام، مشترطة أن يأتي بسيارته وهو بمفرده.

كما قال إنّه خلال عودتهما طلبت منه التوقف لمنحه هدية، وطلبت منه ربط عينيه بقطعة قماش حتى لا يرى ما سيحدث.



بعد ذلك، قامت بسكب البنزين عليه داخل السيارة ثم أشعلت النار فيه.

لبنان 24

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