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الإثنين، 27-09-2021 10:59 ص

جريمة مروعة تهز صنعاء.. إخوة يخنقون شقيقتهم

يمن


الوكيل الإخباري - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن خلال الساعات الماضية، بـ"جريمة مروعة" هزت العاصمة صنعاء، حيث أقدم أفراد من عائلة فتاة على قتلها بطريقة وحشية بعد اتهامها بـ"قضية شرف".

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وفي التفاصيل، كشف موقع "عين عدن" أن "إخوة الفتاة شروق أحمد، مع مشاركة ابن عمهم، أقدموا على قتل الفتاة بأيديهم في صنعاء، ومن ثم قاموا بنقل جثمانها إلى محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة".


ونقل "عين عدن" عن مصادر مطلعة قولها إن "شابة تدعى شروق أحمد، تم قتلها خنقا على أيدي إخوتها مع أحد أبناء عمومتها، أمس السبت، في صنعاء"، حيث أشارت المصادر إلى أن "نقل الجثمان وإجراءات الدفن تمت بتواطؤ الجهات المعنية في مديرية الحداء بمحافظة ذمار".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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