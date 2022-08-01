الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

53 ألف زائر للبتراء بشهر تموز

حضانة اردنية تفاجئ موظفيها بعد رفع اسعار المحروقات

الوكيل ينشر أسماء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات

المناطق الحرة: التخليص على 28 ألف و819 مركبة منذ بداية العام

مستوردات الأردن من المجوهرات ترتفع لأكثر من 110% في 5 أشهر

عجز الميزان التجاري في الأردن يرتفع 31.7% خلال 5 أشهر

الملك يتابع مجريات تمرين الوعد الحق - صور

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

ولي العهد عن سلاح الجو: الخدمة معهم شرف عظيم - فيديو

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

الإثنين، 01-08-2022 03:07 م

جريمة مروعة تهز فرنسا... شاب يطعن والده بدم بارد حتى الموت

Doc-P-976409-637949352524985265


الوكيل الإخباري-طعن شاب سوري يبلغ من العمر 24 عاما ويعاني مرضا نفسيا، والده البالغ 57 عاما حتى الموت، ليل السبت الأحد في ميتز بشرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وقالت محافظة المنطقة لوكالة "فرانس برس" إن "شابا قتل والده بالسلاح الأبيض"، مشيرة إلى "مأساة عائلية".

اضافة اعلان

 

من جهتها، أوضحت النيابة المكلّفة بالتحقيق أن "جريمة قتل طعنا وقعت الليلة الماضية في ميتز"، موضحة أن "التحقيقات ما زالت جارية".

وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل "قتل والده بالسكين" قبل أن "يتمكّن أشقاؤه من السيطرة عليه".

واهتم عناصر الإطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح، ووُضع الجاني الذي يعاني الفصام قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

 

لبنان24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
general-surgery

استمرت 27 ساعة متواصلة.. جراحة ناجحة لفصل توأمين من الرأس في البرازيل

فرنسا شرطة

مقتل عربي طعنا على يد ابنه في فرنسا

اسعاف مصر

إصابة 13 شخص بالتسمم خلال حفل زواج في مصر .. السبب!

6666666

مصرع طفلين اختنقا داخل سيارة في مصر

image

لمدة 17 عاماً .. كشف لغز احتجاز وتقييد رجل لزوجته وأبنائه في البرازيل

1

حادث مروع في العراق يودي بحياة 12 شخص بينهم نساء وأطفال

أخبار متعلقة
201901080443134313

بريطانيا .. كلاب تنهش صاحبتها حتى الموت

460778Image1

تونس .. شاب يطعن فتاة عشرينية إثر خلاف ثم يطعن نفسه

2019_6_23_0_4_40_368

روسيا .. ناج من تحطم طائرة يروي تفاصيل تجربته الصعبة