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الإثنين، 03-04-2023 06:20 ص

جريمة مروعة تهز مصر في رمضان

جثه


الوكيل الاخباري - اهتز الشارع المصري على وقع جريمة شنعاء عاشتها مدينة السادس من اكتوبر بالجيزة جنوبي القاهرة، حيث أقدم متهم بنحر رقبة طليقته وطعنها عدة طعنات بسكين في الشارع وأمام المارة.

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وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الواقعة على نطاق واسع قسيما وأن الكاميرات وثقت المشهد المروع إذ ظهر المتهم وهو يصر على قتل المجني عليها ويلاحقها طعنا بالسكين، فيما هرب المارة من أمامه.


وأفادت وزارة الداخلية والنيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتهما في الواقعة أن المجني عليها انفصلت عن المتهم لأنه كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة تتبعها في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب منها مرافقته وحين رفضت انهال عليها ضربا وأخرج سكينا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.


وأبانت التحقيقات أن المتهم فرّ هاربا من موقع الجريمة لكن الأهالي تتبعوه حتى ألقوا القبض عليه وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى لإسعافه، أين حضر شقيق المجني عليها وطعن المتهم بسكين بالمستشفى، وتم القبض عليه، واعترف أنه فعل ذلك انتقاما لشقيقته.


وعلى إثر ذلك أمرت النيابة بحبس المتهم وتعيين الحراسة له بالمستشفى، كما أمرت بحبس شقيق المجني عليها.

 

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