السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفيات السبت 29/5/2021

تعديل استراتيجية البنك الدولي للأردن

سلالة جديدة من كورونا تظهر في فيتنام

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

الارصاد : انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

وزير الصحة يقرر توجيه من يعانون من الحساسية لاخذ المطعوم ضد كورونا بالمستشفيات الخاصة

الحكومة : قرار العودة للمدارس لازال مرهوناً بالوضع الوبائي

الهواري : نراقب الوضع الوبائي بكل حذر

الامن يتعامل مع اغلاق جسر ناعور من قبل محتجين

المركز الوطني للامن وادارة الازمات يعلن عن افتتاح مركز جديد للتطعيم ضد كورونا

السبت، 29-05-2021 09:25 ص

جريمة مروعة تهز مصر.. قتل طفليه وانتحر

قتل1


الوكيل الإخباري - تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أب وطفليه مقتولين بمنطقة ساحل دجوى بدائرة مركز بنها شمال مصر.

اضافة اعلان

وتبين من التحريات والتحقيقات وتقارير الطب الشرعي والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، أن الأب هو مرتكب الجريمة، حيث قتل طفليه وانتحر، بسبب مروره بأزمة نفسية، وتفاقم الخلافات بينه وبين زوجته، وتعاطيه الأقراص المخدرة.


وبيّنت التحريات، أن الأب أخذ أبناءه لمنزل أسرته، وقتلهم خنقا مستخدما شريطا بلاستيكيا، ثم شنق نفسه، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.


وأمرت نيابة مركز بنها، بإخلاء سبيل والدة الطفلين وزوجة الأب مرتكب الواقعة، بعد أن ثبت من التحقيقات أنهما كانتا غير موجودتين بمكان الجريمة.


وفي التحقيقات، قالت والدة الطفلين القتيلين بأن المنزل الذي تم العثور فيه على المجني عليهم، لا يقيمون فيه، ويقع بجانب أرض زراعية.


وأضافت أنها على خلاف مع زوجها مرتكب الواقعة، وتركت منزل الزوجية منذ 6 أشهر، بسبب خلافات مع زوجها، وتعيش مع والدها، وأن الطفلين كانا يأتيان إليها يوميا، وأنها لا تعلم شيئا عن الجريمة، وصدمت بأن الجاني هو الأب.


وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت يوم 26 مايو، إخطارا يفيد بالعثور على 3 جثث لأب وطفليه داخل منزلهم بقرية ساحل دجوي.


واتضح أن الجثث تعود لموظف يدعى حازم، ونجليه حسام (10 سنوات)، وسما (12 سنة)، وكانا مخنوقين بواسطة شريط بلاستيكي من الرقبة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999118464

مصر : شاب يقتل صديقه في الشارع العام بسبب خلاف بسيط

52a22805-9545-40d9-bb2a-afcfd8864df6

انقاذ 4 اشخاص بعد غرقهم في البحر الميت

1111

10 اصابات بحادث سير على طريق البحر الميت - صور

fff

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تتعامل مع حريق في جرش

ffff

حادث سير غريب باللويبدة - فيديو

5202123154932464863240

وفاة سيدة طعنها ابنها في عمان