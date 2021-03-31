الأربعاء 31-03-2021
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وفيات الأربعاء 31/3/2021

الأربعاء، 31-03-2021 11:39 ص

جريمة مروعة رصدتها الكاميرات في نيويورك.. والحارس لم يفعل شيئا ! - فيديو

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الوكيل الاخباري - تعرضت امرأة من أصل آسيوي للضرب المبرح فيما يشتبه أنها جريمة كراهية، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية.

ومما أثار غضب كثيرين، ولا سيما رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المرأة تبلغ من العمر 65 عاما، وأن حارسا كان على مقربة من الحادث وشاهد الاعتداء دون أن يحرك ساكنا.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة تعرض المرأة للاعتداء وحالة السكون التي سيطرت على رجل الأمن على بعد أمتار قليلة.

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وكان بالقرب من مكان الجريمة أيضا عدد من الرجال، وظلوا أيضا مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث أمامهم.

وبالإضافة إلى الضربات الجسدية، كال الرجل العنصري الشتائم البذئية للرجل وقال لها إنها لا تنتمي لهذا المكان قاصدا الولايات المتحدة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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