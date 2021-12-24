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الجمعة، 24-12-2021 04:00 م

جريمة مروعة في العراق.. أخ يقتل شقيقه

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الوكيل الاخباري - أكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في العراق، اليوم الجمعة، مقتل أستاذ جامعي أثناء عودته إلى منزله في منطقة واحد حزيران بمحافظة كركوك بشمال العراق.

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وقالت الوكالة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت عن حادث اغتيال مسلحين لأستاذ جامعي على أنه حادث إرهابي، وبعد التحقيق تبين بأن الحادث جريمة جنائية بحته حول قيام المتهم بقتل شقيقه إثر خلافات عائلية".


وأضاف البيان أنه "بعد الأخبار عن حادث مقتل مدرس في منطقة واحد حزيران أثناء عودته إلى منزله لأسباب مجهولة، شرعت مفارز قسم مكافحة الإجرام بإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة العميد كاوه غريب عبدالرحمن، ومدير مكافحة الإجرام العميد قيس عامر ناجي، وضابط شعبة مكافحة إجرام العدالة، بالتحقيق في ملابسات الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة، وأفادت الشهود في محل الحادث، وخلال 3 ساعات تم القبض على الجاني وتبين بأنه شقيق المجنى عليه واعترف بارتكابه جريمة القتل لوجود خلافات عائلية بينهما، وهي جريمة جنائية بحتة وليس حادثا إرهابيا، كما تناقلته بعض وسائل الإعلام من اغتيال مسلحين لأستاذ جامعي في محافظة كركوك، وتم توقيف المتهم".

روسيا اليوم

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