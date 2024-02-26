الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى

سرايا القدس: تمكنا من قنص جندي شرق خان يونس

تجارة عمان: مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية لم تتأثر بأزمة الشحن في البحر الأحمر

7 شهداء على الأقل في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

عاجل الضمان: إعلان نتائج الدراسة الإكتوارية 11 في النصف الثاني من العام الحالي

ارتفاع على سعر الكوسا بالسوق المركزي

الاحتلال يعتقل طفلا وخمسة شبان من القدس

الضمان الاجتماعي: إجراءات لتقسيط مبالغ مترتبة على العمالة الوافدة ضمن تصاريح العمل الحر

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن الإثنين ؟

إصابة سائق بحادث صدم وانقلاب مركبة في عمّان - فيديو

الإثنين، 26-02-2024 09:26 ص

جريمة مروّعة في العراق .. سرقوا منه 9 سيارات وقتلوه

images-2024-02-10T152908.520


الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بالعثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات في العاصمة بغداد بعد 4 أيام على اختفائه.

اضافة اعلان

 

وأضاف المصدر في تصريح أن قوة أمنية عراقية تمكنت من العثور على جثة رجل قتل بطلق ناري ورميت جثته في أحد البزول ضمن ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد.

 

وصرح بأن شقيق الضحية أبلغ الأمن العراقي يوم الأحد بفقدان شقيقه قبل 4 أيام، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل ومتابعة السيارات المفقودة أيضا من صاحب الشركة عبر تقنية الـGPS.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 9 سيارات والقبض على 5 أشخاص بتهمة القتل والسرقة. 

 

 روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
52525

رجل رش زوجته بالأسيد ثم انتحر غرقا في لندن

Unايييييياااااااااااااااالللtitled

العثور على الجزء العلوي لطالب شطر نصفين في مصر

سفّاح-مصري-يقتل-صديق-عمره-بسيناريو-مرعب-770x430

لأنّه طالبه بدينه.. سفّاح مصري يقتل صديق عمره بسيناريو مرعب!

4202316112456931461693

وفاة رضيع بطريقة وحشية على يد والديه في بريطانيا

Yy4jw1DioFPZVN5DGxhkufNed54UJeU6HJYqWxHJ

موظف أمريكي يقتل مديره وينقل جثته في سلة مهملات

AN_05802image_story

وفاة طفلة بطريقة مروّعة في أمريكا... وضعتها أمّها داخل الفرن!

أخبار متعلقة
جثة 23

قتلتها نتيجة الغيرة.. لن تصدقوا كيف تم القبض عليها في أمريكا

138-645x505-1-1-2

جريمة بشعة في كندا ضحيتها تونسية قتلها زوجها بـ20 طعنة