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الأربعاء، 26-04-2023 04:07 م

جريمة مروعة في حلب.. قتل ابنتيه وألقى قنابل يدوية

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الوكيل الإخباري- أقدم رجل سوري على قتل ابنتيه وعند إلقاء القبض عليه احتجز ابنتيه الأخرتين وألقى قنبلة على الدوريات ما أدى إلى إصابة ضابطين ووفاته.

وقالت الداخلية السورية في بيان لها: ورد إخبار إلى قيادة شرطة محافظة حلب عن قيام شخص يدعى حسن جدعو بقتل ابنتيه ضمن منزله الكائن في محلة تل شغيب بحلب منذ فترة ودفنهما بالمنزل:

على الفور توجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي في حلب إلى المكان وعند وصولها إلى المنزل أقدم المذكور على احتجاز ابنتيه المدعوتين هبة وحلا مشهراً قنبلة حربية مهدداً بتفجيرها بابنتيه في حال الاقتراب منه، حيث قام برمي 3 قنابل على الدوريات محاولاً الفرار ما أدى إلى انفجار أحدها وإصابته مع ابنتيه وضابطين من فرع الأمن الجنائي.

وبتحري منزله تم العثور على جثة ابنته سيدرا عمرها حوالي 14 عام مدفونة ضمن فناء المنزل حيث حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتحقيق الأولي أفادت ابنته نورا (15 عاما) بأن والدها أقدم على قـتل شقيقتها سيدرا بعد الاعتداء عليها وقام بدفنها في فناء المنزل بحضور زوجة والدها.

وبعدها بفترة من الزمن قام بقتل شقيقتها الأخرى لميس حين كان عمرها حوالي 13 عام، وحرق جثتها ورمي رفاتها.

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سكاي نيوز عربية

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