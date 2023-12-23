السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-12-2023 09:09 ص

جريمة مروعة في لندن .. مقتل شابة وعائلتها على يد صديقها

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الوكيل الإخباري - في جريمة هزت منطقة بيرموندسي الواقعة جنوب لندن، أدين جوشوا جاك، البالغ من العمر 29 عامًا، بقتل صديقته سامانثا دروموندز، 27 عامًا، ووالدتها تانيشا أوفوري أكوفو، 45 عامًا، وغران دوليت هيل، 64 عامًا، وشريكها دينتون بيرك، 58 عامًا.

وحسبما أظهرت التحقيقات، فقد تم العثور على الجثث المقتولة في منزل بيرك، حيث كانوا قد تعرضوا لطعنات عديدة.

وتعرض جاك لـ 11 تهماً سابقة في 20 جريمة، من بينها تعاطي المخدرات والسرقة. ورغم اعترافه بالقتل غير العمد، إلا أنه نفى ارتكاب الجريمة بسبب اعتقاده بأنه كان يعاني من اضطراب نفسي.

وأكّد المدعي العام في لندن توم ليتل كيه سي، أنه ليس هناك شك في أن جاك قام بجريمة القتل عن قصد، وأنه كان قادرًا على تكوين حكم عقلاني في ذلك الوقت.

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لبنان 24

 

 

 




 

 


 

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