جريمة مروعة في مصر .. خدّر أطفاله وأغرقهم في البانيو ثم انتحر

الوكيل الإخباري- تواصل النيابة العامة في مصر تحقيقاتها لكشف غموض جريمة هزّت المجتمع خلال الساعات الماضية.



فقد أقدم أب أجنبي على التخلّص من ولديه ثم الانتحار في إحدى غرف فندق شهير بالإسكندرية.



عمال النظافة حلّوا اللغز

الحكاية بدأت من عمال نظافة أبلغوا الإدارة بأنهم طرقوا باب غرفة النزيل أي مكان الحادث، أكثر من مرة دون جواب.



وبعد اعتقادهم أن الضيف غادر بصحبة طفليه، عادوا بعد برهة من الزمن لطرق الباب، لكن دون جدوى أيضاً.



أمام هذا الغموض، استعان مسؤولو الفندق بالمفتاح الاحتياطي للغرفة، وحين فتحوها وقعت الصدمة، حيث وجدوا 3 جثث، الأولى لطفلين، الأكبر "8 سنوات" والأصغر "5 سنوات"، داخل بانيو في الحمام، ثم وجدت جثة الأب.



وتبين أن الأب وضع المنوم لطفليه ثم أغرقهما في البانيو في غرفة الفندق، قبل أن ينتحر بشنق نفسه.



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لبنان24