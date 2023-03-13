الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

بيان نيابي حول إيقاف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء

هل تتأثر البنوك من تأجيل أقساط القروض؟ .. خبير يجيب

الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية

السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

ارتفاع الدخل السياحي 122.7% خلال اول شهرين من العام الحالي

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

رفع تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل

كشف تفاصيل احتيال موظف حكومي على مواطن بـ18 ألف دينار

تصريح جديد من جمعية البنوك حول تأجيل أقساط القروض

الإثنين، 13-03-2023 04:18 م

جريمة مروعة في مصر .. خدّر أطفاله وأغرقهم في البانيو ثم انتحر

Doc-P-1046440-638141812116229326


الوكيل الإخباري- تواصل النيابة العامة في مصر تحقيقاتها لكشف غموض جريمة هزّت المجتمع خلال الساعات الماضية.

فقد أقدم أب أجنبي على التخلّص من ولديه ثم الانتحار في إحدى غرف فندق شهير بالإسكندرية.

عمال النظافة حلّوا اللغز
الحكاية بدأت من عمال نظافة أبلغوا الإدارة بأنهم طرقوا باب غرفة النزيل أي مكان الحادث، أكثر من مرة دون جواب.

وبعد اعتقادهم أن الضيف غادر بصحبة طفليه، عادوا بعد برهة من الزمن لطرق الباب، لكن دون جدوى أيضاً.

أمام هذا الغموض، استعان مسؤولو الفندق بالمفتاح الاحتياطي للغرفة، وحين فتحوها وقعت الصدمة، حيث وجدوا 3 جثث، الأولى لطفلين، الأكبر "8 سنوات" والأصغر "5 سنوات"، داخل بانيو في الحمام، ثم وجدت جثة الأب.

وتبين أن الأب وضع المنوم لطفليه ثم أغرقهما في البانيو في غرفة الفندق، قبل أن ينتحر بشنق نفسه.

اضافة اعلان

 

لبنان24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بحر

حل لغز العثور على 3 جثث داخل غرفة فندق في مصر

ر

شاحن هاتف يحرق منزلاً في السعودية

5c61af4dd437500c708b462d

أثناء جلسة صلح مع زوجته... قتلها وأولادهما وأفراد من عائلتها في مصر

Screenshot_20230307-144334-780x470

ضرب والده على رأسه حتى الموت في مصر

جريمة

جريمة بشعة تهز مصر راح ضحيتها 7 من عائلة واحدة

image

حادث مروع يودي بحياة 15 شخصاً في ساحل العاج

أخبار متعلقة
5c61af4dd437500c708b462d

أثناء جلسة صلح مع زوجته... قتلها وأولادهما وأفراد من عائلتها في مصر

Screenshot_20230307-144334-780x470

ضرب والده على رأسه حتى الموت في مصر

جريمة

جريمة بشعة تهز مصر راح ضحيتها 7 من عائلة واحدة

Doc-P-1042053-638129263825518136

العثور على أشلاء جثة .. تفاصيل جريمة مروعة في مصر

image (1)

فلوريدا.. مسلح يقتل امرأة و يعود لمسرح جريمته ليقتل طفلة

1 (1)

تفاصيل موجعة .. مأساة ريان المغربي تتكرر في مصر