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السبت، 17-06-2023 04:43 م

جريمة هزت مصر .. اعتراف صادم من الام آكلة طفلها

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الوكيل الإخباري- كشفت امرأة مصرية اتهمت بقتل طفلها وطهي جثته وأكلها، خلال جلسة محاكمتها السبت في محكمة جنايات الزقازيق عن السبب الذي دفعها لارتكاب تلك الجريمة البشعة التي هزت الشارع المصري.

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وقالت المتهمة خلال الجلسة، إنها "تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها".


وأضافت أنها أقدمت على فعلتها لتفك السحر عنها، حيث ذهبت لأحد الشيوخ بعد إحساسها بأعراض غريبة وقال لها أن أحدا استهدفها بالسحر.


وأحيلت المتهمة إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها، وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه.


وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها.


وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية. 

 

 

الجديد

 




 

 


 

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