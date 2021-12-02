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الخميس، 02-12-2021 09:58 ص

جريمتان مروعتان بمدينة طرابلس اللبنانية خلال أقل من 24 ساعة

علم-لبنان


الوكيل الإخباري - بعد أقل من 24 ساعة من إقدام مواطن لبناني على قتل جدته ذبحا بسكين، شهدت مدينة طرابلس اللبنانية جريمة أخرى مروعة راح ضحيتها شاب وشقيقته القاصر.

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وبحسب ما أفاد به موقع "لبنان 24"، فإن شابا يدعى إبراهيم من منطقة المنكوبين بطرابلس، أقدم على إطلاق النار بسبب إشكال عائلي، ما أدى إلى إصابة شقيقته الصغرى التي ما لبثت أن فارقت الحياة على الفور، وإثر ذلك، أطلق النار على نفسه ليفارق الحياة هو أيضا. 

في حين أن الأنباء تضاربت حول سبب وفاة إبراهيم، حيث قيل أن والده هو الذي قتله بعدما شاهد ابنته قد توفيت بسبب إطلاق النار، إلا أن أفراد العائلة أنكروا ذلك مشيرين إلى أنّ القتيل أطلق النار على نفسه بعدما علم أن شقيقته توفيت في لبنان. 

وكانت منطقة ضهر المغر في طرابلس، قد شهدت قبل ذلك بساعات جريمة أليمة، إذ أقدم المدعو "أ.أيوب"، مساء يوم الثلاثاء، على قتل جدته عبر ذبحها بسكين، حيث أفادت المصادر الميدانية الى"لبنان 24" بأن  الجاني كان بحالة تعاط  واضح للمخدرات لحظة وقوع الجريمة، بينما تمكنت القوى الأمنية من توقيفه بعد فراره، وهو يخضع حاليا للتحقيق بإشراف القضاء المختص في لبنان.  

المصدر - روسيا اليوم

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