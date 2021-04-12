الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء يهنئ بشهر رمضان

دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام رمضان

الأشغال تعلق دوام مديرية إربد

بدء تمديد العمل بخدمات التوصيل حتى 3 فجراً

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

عقد قران الأمير نايف بن عاصم

وزير الأوقاف: صلاة التراويح في البيوت

ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

الملكة تهنئ بحلول شهر رمضان

الإثنين، 12-04-2021 08:44 م

بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون

جنوب إفريقيا.. اتهام صاحب فندق بقتل عروسين أقاما في فندقه

جمون
علم جنوب افريقيا


الوكيل الإخباري - وجهت السلطات في جنوب إفريقيا تهمة القتل العمد لصاحب فندق بعد العثور على جثتي عروسين شابين في أحد حمامات الفندق.

اضافة اعلان

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم اعتقال كيفين بريتوريوس (47 عاما) بعد العثور على جثتي جان فوسلو (25 عاما) وماري هون (28 عاما) في فندق المتهم بأحد المناطق في جنوب إفريقيا.


وأفادت التحقيقات بأن الضحيتين توفيا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث كانا يقيمان في فندق بالقرب من بلدة Kareedouw في مقاطعة Eastern Cape بجنوب إفريقيا، لقضاء عطلة قصيرة مع صديق.


وظهرت الجريمة حين اكتشف أحد الأصدقاء جثتي الضحيتين في الحمام الداخلي في الفندق.


وكشف تقرير علم السموم أنهما استسلما للتسمم بأول أكسيد الكربون ووجد في دمهما نسبة عالية جدا من الغاز.

 

وتم القبض على بريتوريوس صاحب الفندق يوم الثلاثاء 6 أبريل ووجهت له تهمة القتل العمد.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ام

إطلاق نار وإصابة أربعة من بينهم رضيعة في واشنطن

fff

إصابة مواطن اثر تدهور مركبة بعمان

جح

أميركا .. انتحار جندي أطلق النار في أحد الفنادق

من

مصرع عشريني إثر هروبه من الشرطة في بلجيكا

4202111153040716676424

جريمة تهز ريف حلب .. أم وزوجها يقتلان طفلتهما بسبب صياحها !

1

إنقاذ 3 أشخاص علقوا داخل مصعد بالمفرق