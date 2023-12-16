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14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

السبت، 16-12-2023 09:36 ص

حادثة أودت بحياة شقيقتين قبل حفل التخرج في بريطانيا - صورة

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الوكيل الإخباري - حكم على توماس لينثال البالغ 40 عامًا، بالسجن لمدة 10 سنوات بعد اعترافه بالذنب بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة .

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وكانت الشقيقتان ماديسون وليبرتي نورث تحتفلان بتخرج ماديسون عندما وقع الاصطدام المميت .

 

وكان لينثال يقود سيارته في بريطانيا، عندما صدم السيارة التي بداخلها الأختين البالغتين من العمر 21 و17 عامًا.

وتم نقل لينثال إلى المستشفى بعد الحادث مصابًا بجروح خطيرة، وتم القبض عليه لاحقًا ووجهت إليه التهم.

 


 

لبنان 24

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