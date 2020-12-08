حادثة تهز مصر .. عروسان ألقيا نفسيهما من شرفة منزلهما

الوكيل الإخباري - تفاصيل جديدة تكشفها قوى الأمن المصرية حول قيام عروسين بإلقاء نفسيهما من شرفة البيت عن الطابق الرابع، فكانت بداية الخلاف بنشوب مشادة كلامية بين العروس ووالدة زوجها داخل مسكن الزوجية وتطورت إلى مشاجرة.



واعتدت العروس التي تربطها علاقة زواج عرفي بعريسها، على حماتها بشفرة موس فأصابتها في جبينها.

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وكشف موقع مصري عن تحريات المباحث أن هذا الأمر أدى لإستفزاز الزوج، فصفع زوجته نحو ثلاث صفعات كرد فعل لم بدر منها تجاه والدته.

وأضافت، هرعت القاصر -التي سبق زواجها عرفياً من شاب آخر- إلى الشرفة مرددة عبارة "والله هرمي نفسي"، حاول الزوج أن يهدئ روعها وإقناعها بالعدول عما هي مقبلة عليه لكن سرعان ما انتهى الأمر في غضون لحظات.



وذكرت المباحث، أنها أمسكت بـ"الستارة" وقفزت من الشرفة بالطابق الرابع. استنجد الزوج بالإسعاف وأسرع لتفقد حالة زوجته فكانت تسيل منها الدماء مخاطبا إياها "خليكي معايا متسبنيش".



لحظات لفظت بعدها الزوجة أنفاسها الأخيرة ما دفع زوجها للصعود إلى البلكونة مهددا بالانتحار ليلحق بمحبوبته.



سرعان ما تجمع الجيران وأحضروا بطانية تحسبا لسقوط "محمد" الأمر الذي تحقق بالفعل لكن كتبت له النجاة. أصيب بكسور في الضلوع واشتباه نزيف داخلي نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث يرقد في العناية المركزة.



وتحفظت الشرطة على والدة الزوج لاستجوابها وسماع أقوالها بشأن الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



المصدر : دنيا الوطن

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