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السبت، 13-11-2021 01:56 م

حادثة غريبة.. مصرع سائق بكومة أرز في ليفربول الإنجليزية

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الوكيل الإخباري - شهدت مدينة ليفربول الإنجليزية حادثة وفاة غريبة، أسفرت عن مصرع سائق شاحنة قلّابة، تحت كومة هائلة من الأرز.

وتعرض جون بيرنز للاختناق بعدما سحق تحت كمية هائلة من الأرز، تسببت بإصابات شديدة بمنطقة الصدر.

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وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد تم تغريم الشركة المسؤولة عن الحادث بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، لمسؤوليتها عن سحق رجل تحت 30 طنا من الأرز.

وأقرت شركة "أسوشيتيد بريتش بورتس هولدينغ" بمسؤوليتها عن الحادث، وتجاوزها لعدة مسائل ذات صلة بسلامة العاملين لديها.

وقال بيان صادر عن وكالة الصحة والسلامة البريطانية، إن بيرنز إلى جانب ثلاثة سائقين آخرين، كانوا ينقلون الأرز من سفينة حاويات إلى مستودع تخزين.

وعندما لم تخرج سيارة السيد بيرنز من المستودع، تفحص المسؤولون الموقع، ليجدوا الرجل مدفونا تحت كومة هائلة من الأرز.

ووفق تقرير الطبيب الشرعي فقد عانى بيرنز إصابات خطيرة في الساق والصدر، وحدد سبب الوفاة على أنه راجع للاختناق.

المصدر - البيان 

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