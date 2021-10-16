حادثة مأساوية في مصر..أب يفارق الحياة فور رؤيته جثة ابنه المنتحر

الوكيل الإخباري - حادثة مأساوية شهدتها منطقة المعادي في مصر، أمس الجمعة، إذ لقي أب مصرعه فورا بعد رؤية جثة نجله المنتحر شنقا، في غرفة نومه.

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وفي التفاصيل، تلقت الشرطة المحلية بلاغا بالعثور على مراهق مشنوق داخل غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، فانتقلت إلى مكان الواقعة وعثرت على جثة الصبي أدهم.س.ن (14 سنة)، مشنوقًا بحبل معلق في سقف غرفة نومه، و بالفحص تبين عدم وجود إصابات بجثة المتوفى.



وأثناء قيام الشرطة بالمعاينة، حضر والد الطفل، وبمشاهدة ابنه مشنوقا على هذه الحالة، وهو جثة هامدة و معلقا في سقف غرفة النوم، سقط على الأرض، و بفحصه تبين أنه فارق الحياة.



هذا وجرى نقل جثة الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أفراد أسرة المشنوق لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

روسيا اليوم