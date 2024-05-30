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الخميس، 30-05-2024 12:24 م

حادثة مأساوية.. قتلت طفلتها وأغرقت ابنها ثم سلمت نفسها في امريكا

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الوكيل الإخباري - في حادثة مأساوية، أقدمت امرأة من ولاية ميزوري الأميركية، على إطلاق النار على طفلتها وإغراق ابنها في بركة نافورة، ثم سلمت نفسها للشرطة.

وكشفت الشرطة في ولاية ميزوري أن امرأة ذهبت إلى مركز الشرطة، يوم الثلاثاء، وأخبرت الضباط أنها أطلقت النار على أحد أطفالها وأغرقت الآخر، حسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.

وعثرت الشرطة على فتاة تبلغ من العمر 9 أعوام، ميتة داخل سيارة الأم التي كانت متوقفة خارج مركز شرطة مدينة فيستوس، حيث سلمت نفسها.

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فيما تم العثور على الطفل الآخر الذي يبلغ من العمر عامين، ميتا في بركة نافورة خارج منتجع بالقرب من مدينة فيستوس، إحدى ضواحي سانت لويس.


من جانبه، قال عمدة مقاطعة جيفرسون في ولاية ميزوري، ديف مارشاك، في مؤتمر صحفي، إن السلطات تعتقد أن الطفلين قتلا صباح يوم الثلاثاء.


الثالث على قيد الحياة
وأضاف أن الشرطة قامت بالبحث عن طفل ثالث من أفراد الأسرة، وتمكنوا من العثور عليه "وهو على قيد الحياة".


وتجري الشرطة في الوقت الحالي تحقيقا مع الأم المتهمة في جرائم قتل، والتي لم تكشف السلطات عن هويتها أو دوافعها المحتملة.

 

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