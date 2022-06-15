حادثة مؤلمة في الهند ... فتاة تنهي حياتها بعد تركها رسالة على جدار غرفتها

الوكيل الإخباري-انتحرت امرأة في الهند بشنق نفسها في غرفة نومها، وقبل انتحارها كتبت المرأة البالغة من العمر 42 عامًا رسالة بالفحم على حائط غرفتها ، اتهمت فيها زوجها وأهله بتعذيبها.

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وتحفظت الشرطة في ولاية ماديا براديش الهندية على الجثة وأرسلتها للتشريح، وتقوم حالياً بالتحقيق في الحادثة.



وقالت الشرطة إن المعلومات المتعلقة بانتحار المرأة وردت إلى مركز الشرطة ليل السبت. وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الحادثة، رأى أفرادها جسد المرأة معلقًا بحبل المشنقة، ورسالة طويلة مكتوبة بالفحم على جدار غرفتها، سجلت فيها كل معاناتها قبل انتحارها.



ويبدو أن المرأة المنتحرة عانت في زواجها الثاني الذي تم قبل عام فقط، بعدما عانت من الزواج الأول، فوضعت حداً لحياتها.



لبنان24

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