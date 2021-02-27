حادثة مؤلمة في عمان .. وفاة طفلين غرقا

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، انه ورد بلاغ لغرفة عمليات دفاع مدني شرق عمان يفيد بوجود حالتي غرق داخل احدى البرك الزراعية بمنطقة الجويدة .

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وبين السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، السبت، أنه وعند وصول كوادر الدفاع المدني ، إلى مكان الحادث ، تبين وفاة طفلين من جنسية عربية ويبلغان من العمر (3 و 6)سنوات حيث تم اخلاؤهما إلى مستشفى التوتنجي الحكومي.

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