حادثة مؤلمة في عمان .. وفاة طفلين غرقا

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، انه ورد بلاغ لغرفة عمليات دفاع مدني شرق عمان يفيد بوجود حالتي غرق داخل احدى البرك الزراعية بمنطقة الجويدة .
وبين السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، السبت، أنه وعند وصول كوادر الدفاع المدني ، إلى مكان الحادث ، تبين وفاة طفلين من جنسية عربية ويبلغان من العمر (3 و 6)سنوات حيث تم اخلاؤهما إلى مستشفى التوتنجي الحكومي.
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